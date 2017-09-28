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ЕС и Великобритания не достигли прорыва на переговорах по Brexit

Международная панорама
28 сентября, 13:38 дата обновления: 28 сентября, 14:06 UTC+3

Однако прогресс по некоторым вопросам есть, отметил главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье

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© EPA-EFE/WILL OLIVER

БРЮССЕЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. ЕС и Великобритания не достигли прорыва в ходе четвертого раунда переговоров по проблеме выхода Великобритании из состава сообщества (Brexit). Об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции после четвертого раунда.

"Мы достигли прогресса по ряду вопросов, но нам еще многое предстоит сделать. Мы еще не достигли конечной точки", - подчеркнул он, отметив, что ни по одному из трех основных вопросов (финансовое урегулирование, права граждан и граница с Ирландией) пока не достигнута окончательная договоренность.

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Он разъяснил проблемы, которые остаются по каждой из тем. В вопросе финансовых выплат в бюджет ЕС, по его словам, Великобритания пока не смогла подтвердить, что будет участвовать в финансировании всех программ ЕС, предусмотренных в текущем семилетнем бюджете сообщества, срок действия которого заканчивается в конце 2020 года - то есть через год после выхода Великобритании, который должен произойти 29 марта 2019 года. По проблеме гарантий прав граждан Великобритании и ЕС на территории друг друга после Brexit, в частности, в вопросе обеспечения их полного доступа к социальным системам стран пребывания, по словам переговорщика ЕС, между Брюсселем и Лондоном остаются серьезные разногласия об условиях воссоединения семей. Кроме того, Великобритания категорически отказывается сохранить на своей территории юрисдикцию высшего суда ЕС - Европейского суда юстиции для решения всех спорных вопросов.

Барнье также отметил, что ситуация на переговорах будет обсуждаться на саммите ЕС 19-20 октября в Брюсселе и на предстоящей на следующей неделе сессии Европарламента.

По сути, к октябрьскому саммиту Великобритания и ЕС собирались завершить первую фазу переговоров о спорных вопросах выхода Великобритании из ЕС и перейти ко второй фазе - обсуждению будущих отношений Лондона и Брюсселя после Brexit. После завершения последнего перед саммитом нынешнего четвертого раунда становится ясно, что выдержать этот график не получится. В то же время переговорщики ЕС и Великобритании подтвердили готовность продолжать активные переговоры, "чтобы обеспечить организованный и согласованный выход Великобритании из ЕС".

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