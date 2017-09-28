Глава МИД Сербии Дачич встретится с вице-премьером РФ Рогозиным 29 сентября в Москве

БЕЛГРАД, 28 сентября. /ТАСС/. Первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич возглавит сербскую делегация, которая прибудет с визитом в Москву 29 сентября. Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства, поступившем в распоряжение ТАСС.

"Министр Дачич возглавит делегацию Республики Сербия, которая в пятницу, 29 сентября посетит Москву. Дачич, являющийся сопредседателем межправительственного российско-сербского комитета по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, встретится с вице-премьером правительства Российской Федерации, российским сопредседателем комитета, Дмитрием Рогозиным", - говорится в сообщении.

Дмитрий Рогозин посетил Белград в 22-23 июня, возглавив российскую делегацию на инаугурации сербского президента Александара Вучича. В ходе своего визита он провел встречи с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем и тогдашним министром обороны страны Зораном Джорджевичем. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и развитие экономических отношений между Москвой и Белградом.