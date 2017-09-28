Тысячи студентов участвуют в митинге в Барселоне в поддержку референдума о независимости

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МАДРИД, 28 сентября. /ТАСС/. Тысячи студентов присоединились в четверг к митингу в Барселоне и других каталонских городах в поддержку референдума о независимости автономной области. Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, акция в столице региона началась в полдень на площади Университета. Многие собравшиеся принесли с собой "эстеладу" - неофициальный флаг каталонских земель, который является символом сторонников независимости области. Участники митинга скандируют: "Проголосуем". На плакатах, которые студенты принесли с собой, можно прочитать: "Когда диктатура - это факт, революция - это право", "Нас не лишат демократии".

Акции учащихся уже проходили в среду в Каталонии. Тогда группы молодых людей несколько раз перекрывали дороги и магистрали с призывами разрешить проведение плебисцита. В преддверии голосования в регионе, как ожидается, пройдет множество различных демонстраций.

Референдум о выходе Каталонии из состава Испании назначен на 1 октября. Ранее парламент автономии одобрил два закона о референдуме. Первый, по мнению сепаратистов, создавал правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулировал выход Каталонии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.

Мадрид считает и оба закона, и сам плебисцит незаконными. Власти Испании заверяют, что референдума не будет, однако правительство Каталонии уверено, что плебисцит состоится.