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Порошенко: Украина может изменить закон "Об образовании" после дискуссий с Европой

Международная панорама
28 сентября, 15:05 дата обновления: 28 сентября, 15:19 UTC+3

По словам украинского президента, новый закон об образовании не должен отдалить страну от Европы, а, наоборот, приблизить

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© AP Photo/Markus Schreiber

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко допустил возможность изменения языковых норм в новом законе "Об образовании" по итогам дискуссий с европейскими партнерами. Об этом он заявил в четверг, выступая перед работниками сферы образования.

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"Новый закон об образовании не должен отдалить Украину от Европы, а, наоборот, приблизить. И, как я понимаю, министерство образования уже обратилось по моему поручению к Совету Европы и Венецианской комиссии. Я бы очень просил, нашего министра, чтобы мы не были пассивными, а активно защищали свое видение обязательных прав национальных меньшинств. Также подчеркну, что результаты этих дискуссий могут быть учтены и в новой редакции о среднем образовании", - сказал президент.

Он также подчеркнул, что Украина не будет реагировать на решения и заявления Госдумы об этой ситуации.

"Подписывая законы, которые поддерживают украинский язык, я слежу за тем, чтобы оставалось широкое пространство для использования других языков, на которых говорят граждане Украины. Конечно, мы не должны и не будем обращать внимание на заявления Госдумы", - сказал он.

В тоже время президент отметил, что "нужно доказать соседям, в частности, европейским структурам, что языковая статья полностью отвечает европейским практикам".

Новый закон об образовании вступил в силу на Украине 28 сентября. Документ, вызвавший резко негативную реакцию в ряде европейских стран из-за ущемления прав национальных меньшинств, предусматривает глубокую реформу всей образовательной системы. Наибольшую критику вызвали положения закона, касающиеся языка нацменьшинств. Так, с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.

 

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