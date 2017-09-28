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В Литве расследуют сообщения о передаче РФ секретной информации

Международная панорама
28 сентября, 15:24 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 28, сентября. /ТАСС

Генпрокуратура запросила в комитете парламента по внешней политике материалы "о возможной незаконной передаче должностным лицам РФ засекреченной информации"

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ВИЛЬНЮС, 28 сентября. /ТАСС/. МВД и Генпрокуратура Литвы проведут расследование публикаций СМИ о якобы имевшей место передаче РФ секретной информации. Об этом оба ведомства сообщили в четверг на своих интернет-страницах.

"Глава МВД Эймутис Мисюнас поручил прояснить обстоятельства возможной утечки информации в Департаменте миграции", - указало министерство. "Ситуация требует принципиальной оценки, так как это не первый случай, когда департаменту приходится объясняться по поводу сомнительных решений", - отметил Мисюнас.

В свою очередь Генпрокуратура запросила в комитете парламента по внешней политике материалы "о возможной незаконной передаче должностным лицам РФ засекреченной информации". "Это необходимо для того, чтобы всесторонне оценить аспекты для начала предварительного следствия", - пояснила Генпрокуратура.

В среду один из литовских интернет-порталов сообщил, что Департамент миграции уведомил судей Конституционного суда РФ, что они не смогут прибыть в Вильнюс на состоявшуюся в сентябре международную конференцию, так как внесены в список нежелательных в Литве лиц. Это уведомление якобы содержало мотивировки данного решения, что является закрытой информацией.

Судьи КС РФ попали в черный список Литвы за то, что одобрили правомочность решения референдума о вхождении Крыма в состав России.

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