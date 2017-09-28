Франция осудила бомбежки в Сирии и призвала Россию соблюдать Астанинские договоренности

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ПАРИЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Франция осуждает бомбардировки ВВС Сирии при российской поддержке ряда объектов на территории провинций Идлиб и Хама и требуют от Дамаска и Москвы соблюдения Астанинских договоренностей. Об этом говорится в официальном заявлении французского МИД, распространенном в четверг.
"Франция осуждает воздушные бомбардировки, которые армия Башара Асада и его союзники провели в последние дни, нанеся удары по мирному населению и больницам в регионе Идлиб и на севере Хамы. Эти действия являются нарушением международного гуманитарного права", - отметило дипведомство.
Как подчеркнули в МИД, Париж требует от Дамаска и Москвы соблюдения договоренностей, достигнутых ранее в Астане на переговорах по деэскалации напряженности в Сирии. "Франция призывает Россию и ее союзников по режиму Дамаска соблюдать обязательства, принятые в Астане, и предотвратить продолжение этих бомбардировок", - заключили в министерстве.
Ранее в четверг в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили, что все удары российской авиации в провинции Идлиб, нанесенные в течение недели, были по технике, резервам и скоплениям боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), пытавшихся внезапным наступлением вызволить террористов ИГ (запрещена в РФ) из "акербатского котла" в восточной части провинции Хама.
"Действиями российской авиации в Сирии данная операция "Джебхат-ан-Нусры" была сорвана, а задействованные в ней силы террористов уничтожены", - говорится в сообщении департамента.
Самолеты ВКС России, во избежание жертв среди мирного населения, не наносят ударов по жилым кварталам в населенных пунктах. Целями для поражения являются выявленные беспилотными средствами и обязательно подтвержденные по другим каналам базы террористов, бронетехника и склады боеприпасов, подчеркнуло Минобороны.