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Саакашвили сообщил, что вновь живет в своей киевской квартире

Международная панорама
28 сентября, 15:33 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, сентября. /ТАСС

Квартира бывшего губернатора Одесской области находится рядом с площадью Независимости

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КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Экс-губернатор Одесской области, лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили сообщил, что вновь живет в своей квартире в Киеве. Об этом он написал в четверг в Facebook.

Комментируя слова главы так называемой Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша, который заявил, что власть повела себя слишком мягко в ситуации с прорывом границы Саакашвили, экс-губернатор ответил: "Я никуда не убежал, живу у себя дома в Киеве, и, если ты такой смелый, в следующий раз, когда заедешь за очередным инструктажем в СБУ [Службу безопасности Украины], приходи сюда, я недалеко".

Ранее Саакашвили сообщал, что его квартира находится рядом с площадью Независимости в Киеве.

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