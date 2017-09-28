Саакашвили сообщил, что вновь живет в своей киевской квартире

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КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Экс-губернатор Одесской области, лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили сообщил, что вновь живет в своей квартире в Киеве. Об этом он написал в четверг в Facebook.
Комментируя слова главы так называемой Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша, который заявил, что власть повела себя слишком мягко в ситуации с прорывом границы Саакашвили, экс-губернатор ответил: "Я никуда не убежал, живу у себя дома в Киеве, и, если ты такой смелый, в следующий раз, когда заедешь за очередным инструктажем в СБУ [Службу безопасности Украины], приходи сюда, я недалеко".
Ранее Саакашвили сообщал, что его квартира находится рядом с площадью Независимости в Киеве.