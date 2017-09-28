В Париже выразили обеспокоенность испытаниями Ираном баллистических ракет

ПАРИЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Недавнее проведение Ираном испытаний баллистических ракет нарушает решения Совета Безопасности ООН. Об этом заявили в четверг в МИД Франции.

"Франция крайне обеспокоена стремлением Ирана выполнить свою баллистическую программу, - сказал представитель МИД. - Недавние испытания и запуск иранских баллистических ракет были проведены в нарушение резолюции 2231 Совета Безопасности, в которой содержится призыв к Ирану воздерживаться от деятельности, связанной с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие".

Как отметили во французском внешнеполитическом ведомстве, "сообщения о таких запусках, которые противоречат резолюции, также могут вызвать напряженность".

"Франция призывает Иран соблюдать все положения резолюции и прекратить дестабилизирующую деятельность в регионе", - сказали в МИД. В министерстве напомнили, что 19 сентября глава Французской Республики Эмманюэль Макрон во время встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани в кулуарах Генассамблеи ООН "выразил свою обеспокоенность по этому вопросу". "Мы рассматриваем все дипломатические варианты", - заявили во французском МИД.

В пятницу иранское агентство Tasnim информировало, что Тегеран провел успешное испытание новой баллистической ракеты, которая способна нести несколько боеголовок и имеет дальность полета до 2 тыс. км. Тогда же была опубликована видеозапись запуска. В свою очередь американский телеканал Fox News утверждал, что на кадрах, о которых идет речь, в действительности, запечатлено другое испытание, которое состоялось в январе этого года и было неудачным. Тогда, по данным телеканала, иранская ракета взорвалась вскоре после старта.

Ранее сообщалось, что на военном параде в Тегеране 22 сентября была впервые продемонстрирована новая баллистическая ракета иранского производства "Хорамшахр". Во время парада, на котором были представлены новейшие виды военной техники, стоящей на вооружении армии Исламской Республики, президент ИРИ Хасан Роухани заявил о намерении укреплять ракетный потенциал страны.