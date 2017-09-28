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Мартина Шульца хотят оставить председателем партии СДПГ

Международная панорама
28 сентября, 16:13 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 28, сентября. /ТАСС

Политик может сохранить свою должность, несмотря на проигранные выборы

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БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Андреа Налес выступила за то, чтобы Мартин Шульц сохранил за собой пост председателя СДПГ, несмотря на фиаско на парламентских выборах. Об этом политик заявила в опубликованном в четверг интервью таблоиду Bild.

Отвечая на вопрос, должен ли Шульц остаться лидером социал-демократов после съезда СДПГ (намечен на декабрь - прим. ТАСС), Налес сказала: "Да, конечно". "Мы вместе проиграли выборы в Бундестаг, - отметила она. - Мартин Шульц проделал хорошую работу".

Немецкие эксперты называли Налес, занимавшую в кабмине Ангелы Меркель пост министра труда и социальных дел, основным претендентом на должность председателя партии в случае отставки Шульца. Многие СМИ уже предрекали его скорый уход.

Ранее руководство СДПГ приняло решение уйти в оппозицию в свете того, что на выборах в Бундестаг социал-демократы заняли второе место с худшим в своей истории результатом. За СДПГ проголосовали 20,5% немцев. Согласно официальным предварительным результатам, победил консервативный блок Ангелы Меркель - Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), его поддержали 32,9% голосов избирателей. Правая популистская "Альтернатива для Германии" набрала 12,6% голосов, Свободная демократическая партия - 10,7%, "зеленые" - 8,9%, Левая партия - 9,2%.

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Шульц, Мартин Меркель, Ангела
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