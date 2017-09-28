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Госдеп: США примут меры, если Китай, Россия и другие страны не увеличат давление на КНДР

Международная панорама
28 сентября, 16:50 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, сентября. /ТАСС

Речь идет об "односторонних и многосторонних мерах", заявила и.о. помощника госсекретаря Сьюзан Торнтон

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ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены использовать имеющиеся в их распоряжении инструменты воздействия, если Китай, Россия и другие государства не будут помогать оказывать давление на КНДР, которая продолжает реализовывать свои ракетную и ядерную программы.

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Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сьюзан Торнтон, подготовленном к слушаниям в банковском комитете Сената Конгресса США.

"Мы будем работать с Китаем и Россией в деле противостояния угрозе, которую представляет Северная Корея, и мы будем продолжать поддерживать диалог по поводу того, как увеличивать давление на КНДР. Мы ясно дали понять, что, если Китай, Россия и другие не будут действовать, мы применим инструменты, которые имеются в нашем распоряжении", - отметила Торнтон.

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"Несмотря на то, что наши действия не должны быть направлены ни на какие государства, кроме Северной Кореи, мы на постоянной основе говорим нашим зарубежных коллегам, что намерены продолжать принимать односторонние и многосторонние меры, чтобы помешать действиям Северной Кореи, где бы они [эти действия] не предпринимались", - добавила дипломат.

Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития КНДР национальной ракетно-ядерной программы, а также американо-южнокорейских военных маневров.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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