Госдеп: США примут меры, если Китай, Россия и другие страны не увеличат давление на КНДР

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ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены использовать имеющиеся в их распоряжении инструменты воздействия, если Китай, Россия и другие государства не будут помогать оказывать давление на КНДР, которая продолжает реализовывать свои ракетную и ядерную программы.
Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сьюзан Торнтон, подготовленном к слушаниям в банковском комитете Сената Конгресса США.
"Мы будем работать с Китаем и Россией в деле противостояния угрозе, которую представляет Северная Корея, и мы будем продолжать поддерживать диалог по поводу того, как увеличивать давление на КНДР. Мы ясно дали понять, что, если Китай, Россия и другие не будут действовать, мы применим инструменты, которые имеются в нашем распоряжении", - отметила Торнтон.
"Несмотря на то, что наши действия не должны быть направлены ни на какие государства, кроме Северной Кореи, мы на постоянной основе говорим нашим зарубежных коллегам, что намерены продолжать принимать односторонние и многосторонние меры, чтобы помешать действиям Северной Кореи, где бы они [эти действия] не предпринимались", - добавила дипломат.
Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития КНДР национальной ракетно-ядерной программы, а также американо-южнокорейских военных маневров.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.