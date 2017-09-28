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КНДР отвергла обвинения в применении пыток и насилия по отношению к студенту из США

Международная панорама
28 сентября, 17:04 UTC+3 ПХЕНЬЯН ПХЕНЬЯН 28, сентября. /ТАСС

В МИД КНДР заявили, что врачи добросовестно оказывали Отто Вомбиеру медицинскую помощь до возвращения в США в связи с ухудшением здоровья

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ПХЕНЬЯН, 28 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел КНДР считает распространенные администрацией Дональда Трампа сведения о причине смерти американского студента Отто Вомбиера нацеленной против Пхеньяна "злобной пропагандой". Он был освобожден из тюрьмы в КНДР в июне и вскоре после этого скончался в Соединенных Штатах.

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В опубликованном в четверг заявлении представитель внешнеполитического ведомства КНДР назвал "пустой болтовней" утверждения американской стороны о том, что "Северная Корея похитила, пытала и умышленно убила Вомбиера". "Проявив гуманное отношение, наши врачи добросовестно оказывали ему медицинскую помощь до возвращения в США в связи с ухудшением здоровья", - сообщил дипломат.

В то же время представитель МИД подчеркнул, что Вомбиер "был преступником, приговоренным к длительному тюремному заключению за подрывную деятельность против КНДР по заданию действующих в США заговорщиков". В Пхеньяне считают, что администрация Трампа "обязана выразить искреннее сожаление по поводу кончины этого американского студента, которого умышленно заставили совершить враждебную КНДР акцию".

Вомбиер прибыл в Пхеньян 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы, а ночью 1 января 2016 года пробрался в служебное помещение гостиницы для иностранных туристов и сорвал со стены вывешенный там пропагандистский плакат, намереваясь оставить себе его на память. Студент был приговорен Верховным судом КНДР к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. Его обвинили в попытке "подорвать единство корейского народа", американец признал свою вину.

Юноша был освобожден и передан представителям США 13 июня, при этом выяснилось, что он находился в коме. Относительно того, при каких обстоятельствах он впал в кому, поступала противоречивая информация. О смерти студента 19 июня сообщили его родители, молодой человек скончался в больнице в городе Цинциннати. До этого врачи при обследовании диагностировали у него поражение ряда отделов головного мозга.

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