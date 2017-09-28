Politico: Стивен Скалис возвращается в Конгресс после полученного летом ранения

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Республиканец-конгрессмен Стивен Скалис возвращается к работе в Палате представителей Конгресса США после ранения, полученного в июне в результате стрельбы на бейсбольном поле в Александрии (штат Вирджиния). Об этом в четверг сообщила газета Politico.

По ее сведениям, Скалис будет совмещать работу в Капитолии с реабилитацией, которая продлится еще несколько месяцев. "Я вернулся", - написал конгрессмен в своем Twitter, прикрепив фотографию с видом на монумент Вашингтона.

14 июня житель штата Иллинойс Джеймс Ходжкинсон, в 2016 году работавший добровольцем в штабе сенатора-демократа от штата Вермонт Берни Сандерса, открыл огонь по тренировавшимся на бейсбольном поле в городе Александрия (штат Вирджиния) членам Конгресса. Скалис был ранен в бедро. Конгрессмена доставили в больницу, где его прооперировали. Врачи рассказали, что пуля привела к повреждению внутренних органов, обширному внутреннему кровоизлиянию и перелому костей таза, его состояние оценивалось как критическое.

После перенесенных хирургических операций и интенсивного лечения политик был выписан из больницы 26 июля и будет проходить курс реабилитации.