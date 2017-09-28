Politico: Стивен Скалис возвращается в Конгресс после полученного летом ранения

"Аэрофлот" может профинансировать работу "ВИМ-Авиа" с последующей компенсациейЭкономика и бизнес 28 сентября, 18:56
Нехватка идей мешает ускорить развитие экономики СШАСоциальная ответственность 28 сентября, 18:54
СМИ: президент ФК "Барселона" Бертомеу сохранил свой постСпорт 28 сентября, 18:53
Конгресс УЕФА рассмотрит заявку Футбольной ассоциации Джерси о вступлении в организациюСпорт 28 сентября, 18:45
Нанопластик может нарушить работу мозга рыбСоциальная ответственность 28 сентября, 18:44
Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на турнире в ОберстдорфеСпорт 28 сентября, 18:36
Американские фермеры обвинили биотехнологические компании в гибели части урожаяСоциальная ответственность 28 сентября, 18:36
Малахов прогнозирует исчезновение жанра неполитического ток-шоуОбщество 28 сентября, 18:26
Карманный датчик загрязнения воздуха поступил в продажуСоциальная ответственность 28 сентября, 18:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Республиканец-конгрессмен Стивен Скалис возвращается к работе в Палате представителей Конгресса США после ранения, полученного в июне в результате стрельбы на бейсбольном поле в Александрии (штат Вирджиния). Об этом в четверг сообщила газета Politico.
По ее сведениям, Скалис будет совмещать работу в Капитолии с реабилитацией, которая продлится еще несколько месяцев. "Я вернулся", - написал конгрессмен в своем Twitter, прикрепив фотографию с видом на монумент Вашингтона.
14 июня житель штата Иллинойс Джеймс Ходжкинсон, в 2016 году работавший добровольцем в штабе сенатора-демократа от штата Вермонт Берни Сандерса, открыл огонь по тренировавшимся на бейсбольном поле в городе Александрия (штат Вирджиния) членам Конгресса. Скалис был ранен в бедро. Конгрессмена доставили в больницу, где его прооперировали. Врачи рассказали, что пуля привела к повреждению внутренних органов, обширному внутреннему кровоизлиянию и перелому костей таза, его состояние оценивалось как критическое.
После перенесенных хирургических операций и интенсивного лечения политик был выписан из больницы 26 июля и будет проходить курс реабилитации.