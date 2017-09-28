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Суд Киева объявил перерыв по делу Януковича до 5 октября

Международная панорама
28 сентября, 18:17 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, сентября. /ТАСС

Суд 28 сентября продолжил изучать доказательства стороны обвинения

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КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 5 октября в заседании по делу в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

"В связи с завершением рабочего времени суд вынужден объявить перерыв. Следующее заседание 5 октября", - сказал в четверг председательствующий по делу судья Владислав Девятко.

Ранее в четверг адвокату Януковича Максиму Герасько было отказано в переносе заседания для того, чтобы он смог полностью ознакомиться с материалами дела. Кроме того, ему было отказано в переносе заседания для его встречи с подсудимым. Суд 28 сентября продолжил изучать доказательства стороны обвинения, в частности, демонстрировались архивные видеоматериалы выпусков новостей.

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Судья Девятко заявил, что лингвистическая экспертиза не установила признаков сепаратизма в заявлениях Януковича и его "письме" президенту России Владимиру Путину. По его словам, экспертиза также не нашла в высказываниях бывшего президента "прямых призывов к агрессивной войне". Однако, по выводам экспертов, продолжил судья, "высказывания Януковича и его письмо Путину могли быть использованы для проведения действий, нарушающих суверенитет и неприкосновенность границ Украины".

Экс-президент Украины 6 июля отказался от участия в судебном разбирательстве, заявив, что в ходе процесса были "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана Конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен". Он также отозвал из суда своих адвокатов. Позже его государственным защитником был назначен адвокат Виталий Мешечек, но 17 августа он был освобожден от этих обязанностей по собственной просьбе. Новым государственным адвокатом Януковича назначили Максима Герасько, который был защитником на процессе по делу экс-начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача, последний получил пожизненный срок по обвинению в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

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