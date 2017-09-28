СМИ: во Франции мать джихадиста получила два года тюрьмы за финансовую помощь сыну

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ПАРИЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Парижский суд приговорил 43-летнюю француженку Натали Хаддади, мать джихадиста, уехавшего в Сирию и считающегося погибшим, к двум годам тюремного заключения. Об этом в четверг сообщил телеканал BFM.
Женщине, в частности, предъявлены обвинения в "финансовом содействии терроризму". По данным французских следственных органов, Хаддади в 2015 году купила сыну (французу алжирского происхождения) билет в Алжир, откуда он уехал в Сирию, где примкнул к рядам террористов. Кроме того, согласно данным прокуратуры, Хаддади неоднократно отправляла своему сыну деньги в Сирию.
Сама осужденная отрицает предъявленные ей обвинения. "Я не могу поверить в то, что меня считают связанной с терроризмом, - сказала она. - Я никогда не отправляла деньги в Сирию или Турцию". Адвокат Хаддади уже сообщил о намерении подать апелляцию на решение суда. "Это решение неприемлемо, мы будем подавать апелляцию", - сказал он.
На скамье подсудимых оказался и младший брат террориста, которому были предъявлены обвинения в связях с террористами. Он приговорен к одному году лишения свободы условно.
Натали Хаддади работает бизнес-консультантом в Эльзасе, на северо-востоке Франции. По данным прокуратуры, ее сын в 2015 году покинул территорию Франции, хотя находился под подпиской о невыезде, и направился в Алжир, после чего оказался в Сирии, где примкнул к рядам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В августе 2016 года, по словам Хаддади, ей по телефону сообщили о смерти сына, которому на тот момент исполнился 21 год.