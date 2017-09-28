СМИ: новым мэром Стамбула стал кандидат Партии справедливости и развития

АНКАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Новый мэр Стамбула назначен в четверг, им стал кандидат правящей Партии справедливости и развития Мевлют Уйсал. Об этом сообщает телеканал Haber Turk.

По его данным, до этого Уйсал занимал пост главы муниципалитета стамбульского района Башакшехир. На городском собрании Стамбула он набрал большинство голосов, обойдя представителя основной оппозиционной Народно- республиканской партии Экрема Имамоглу.

Предыдущий мэр Кадир Топбаш, который проработал на этой должности 13 лет, объявил о своем уходе 22 сентября. Газета Hurriet связывает отставку мэра с земельным скандалом вокруг муниципальной администрации. Сам Топбаш заявил, что не обижен из-за этого скандала и всегда приветствует критику, однако "не забудет неуважительного отношения к себе".

Кроме того, в июне стамбульский суд выдал распоряжение об аресте зятя Топбаша Омера Фарку Кавурмаджи. Его и еще 80 человек из Конфедерации предпринимателей и промышленников Турции подозревали в финансировании организации ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов"), которая стоит за попыткой госпереворота в Турции в июле 2016 года. Позднее адвокаты добились освобождения Кавурмаджи.