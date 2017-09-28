В ведомстве по охране конституции ФРГ считают, что материалы СМИ РФ не повлияли на выборы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Публикации российских СМИ, таких как телеканал RT и информационное агентство Sputnik, не повлияли на результат прошедших в Германии парламентских выборов. Такое мнение, как сообщило в четверг агентство Reuters, высказал начальник контрразведки Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Буркхард Эфен.

"Я не думаю, что они [материалы] имели влияние на выборы в целом, или что результат голосования изменился на несколько процентных пунктов", - приводит агентство слова Эфена, который отметил возможность того, что публикации могут воздействовать на переговоры по формированию коалиции.

В августе глава МВД Томас де Мезьер в интервью агентству DPA не исключил, что российские власти могут оказать влияние на запланированные на сентябрь выборы в Бундестаг. Глава МВД периодически заявлял о том, что российские власти могут попытаться повлиять на парламентские выборы в Германии, однако его министерство до сих пор таких попыток не фиксировало.