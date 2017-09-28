Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ведомстве по охране конституции ФРГ считают, что материалы СМИ РФ не повлияли на выборы

Международная панорама
28 сентября, 20:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Начальник контрразведки Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Буркхард Эфен подчеркнул, что публикации могут воздействовать на переговоры по формированию коалиции

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Публикации российских СМИ, таких как телеканал RT и информационное агентство Sputnik, не повлияли на результат прошедших в Германии парламентских выборов. Такое мнение, как сообщило в четверг агентство Reuters, высказал начальник контрразведки Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Буркхард Эфен.

"Я не думаю, что они [материалы] имели влияние на выборы в целом, или что результат голосования изменился на несколько процентных пунктов", - приводит агентство слова Эфена, который отметил возможность того, что публикации могут воздействовать на переговоры по формированию коалиции.

В августе глава МВД Томас де Мезьер в интервью агентству DPA не исключил, что российские власти могут оказать влияние на запланированные на сентябрь выборы в Бундестаг. Глава МВД периодически заявлял о том, что российские власти могут попытаться повлиять на парламентские выборы в Германии, однако его министерство до сих пор таких попыток не фиксировало.

Смотрите также

МИД назвал очернительством статью швейцарской газеты о влиянии России на выборы на Западе

Меркель не боится внешнего влияния на выборы в Бундестаг

Фракции партий в Бундестаге сформированы, впереди коалиционные переговоры

"Альтернатива для Германии" пообещала смягчить свою риторику в Бундестаге

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Движение поездов на юге серой ветки московского метро приостановлено
2
Земля находится под влиянием сильной магнитной бури
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
В Москве попал в аварию единственный в городе каршеринговый Ferrari
5
Итоги деятельности Игоря Кошина на посту губернатора Ненецкого автономного округа
6
ЕК готова к трехсторонним переговорам по газу
7
МИД: информация о захвате в плен двух военных РФ в Сирии нуждается в проверке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама