Двое украинских пограничников погибли в районе Станицы Луганской

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Двое сотрудников Государственной пограничной службы Украины погибли, подорвавшись на неустановленном устройстве в районе Станицы Луганской. Об этом в четверг сообщила пресс-служба пограничного ведомства.

"Сегодня около 17:00 на участке отдела "Станично-Луганское" на неизвестном взрывном устройстве подорвались два военнослужащих из состава пограничного наряда. Оба пограничника погибли на месте", - говорится в сообщении. По факту происшествия начато расследование.

В районе Станицы Луганской действует единственный пункт пропуска между ЛНР и подконтрольной Киеву частью Луганщины. Передвижение пешеходов осуществляется по деревянным настилам на разрушенном мосту через реку Северский Донец. Транспортного сообщения между ЛНР и Украиной нет.