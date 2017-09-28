Двое украинских пограничников погибли в районе Станицы Луганской

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КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Двое сотрудников Государственной пограничной службы Украины погибли, подорвавшись на неустановленном устройстве в районе Станицы Луганской. Об этом в четверг сообщила пресс-служба пограничного ведомства.
"Сегодня около 17:00 на участке отдела "Станично-Луганское" на неизвестном взрывном устройстве подорвались два военнослужащих из состава пограничного наряда. Оба пограничника погибли на месте", - говорится в сообщении. По факту происшествия начато расследование.
В районе Станицы Луганской действует единственный пункт пропуска между ЛНР и подконтрольной Киеву частью Луганщины. Передвижение пешеходов осуществляется по деревянным настилам на разрушенном мосту через реку Северский Донец. Транспортного сообщения между ЛНР и Украиной нет.