Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пентагон: боевики ИГ терпят поражение на всех фронтах

Международная панорама
28 сентября, 20:51 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, сентября. /ТАСС

По словам полковника сухопутных войск Райана Диллона, в Ираке удалось очистить от боевиков территорию площадью 42 тыс. кв. км, а в Сирии - свыше 44 тыс. кв км

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Space Imaging/Getty Images

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) "терпят поражение на всех фронтах - как в Ираке, так и в Сирии". Об этом на брифинге для журналистов в четверг заявил полковник американских сухопутных войск Райан Диллон, официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США. Брифинг из Багдада транслировался Пентагоном.

Смотрите также

Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате двух российских военных боевиками ИГ в Сирии

МИД: информация о захвате в плен двух военных РФ в Сирии нуждается в проверке

Небензя призвал ООН проверить данные об оказании гуманитарной помощи в Сирии

"ИГ терпит поражение на всех фронтах, отчаянно пытаясь удержать последние свои укрепленные районы как в Ираке, так и в Сирии", - отметил полковник.

"В Ираке к настоящему моменту удалось очистить от боевиков территорию общей площадью 42 тыс. кв. км, свыше 4 млн человек уже не находятся под контролем ИГ", - указал он.

"В Сирии наши союзники из "Сил демократической Сирии" (СДС) тоже добились прогресса, продолжают вести бои в Ракке, - добавил Диллон. - Свыше 75% городских кварталов уже освобождено от боевиков, только за последнюю неделю они были выбиты из более чем 50 кварталов. ИГ не дает мирным жителям покинуть город, удерживает их в заложниках. Под контролем боевиков осталось всего несколько квадратных километров". "В целом в Сирии уже около 2 млн человек не находятся под контролем ИГ, от боевиков очищена территория общей площадью свыше 44 тыс. кв км".

По оценкам Пентагона, в Ракке могут оставаться "от 400 до 800 боевиков ИГ, в основном иностранных наемников". "Они оказывают отчаянное сопротивление", - заметил Диллон.

Как подчеркнул полковник, прошедший в Иракском Курдистане в понедельник референдум о независимости "никак не сказался на проводимых силами коалиции операциях против ИГ". "Мы сосредоточены на том, чтобы нанести поражение ИГ", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
США Ирак Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Эрдоган беседовали с "глазу на глаз" около двух часов
2
Женщина с ребенком упали с трапа при выходе из самолета в Пулково
3
Доклад: война с КНДР возможна, в ней могут погибнуть сотни тысяч
4
Двое украинских пограничников погибли в районе Станицы Луганской
5
"Зенит" победил "Реал Сосьедад" в матче футбольной Лиги Европы
6
Земля находится под влиянием сильной магнитной бури
7
Собянин пообещал повысить размер льгот пожилым москвичам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама