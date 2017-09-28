Пентагон: боевики ИГ терпят поражение на всех фронтах

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) "терпят поражение на всех фронтах - как в Ираке, так и в Сирии". Об этом на брифинге для журналистов в четверг заявил полковник американских сухопутных войск Райан Диллон, официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США. Брифинг из Багдада транслировался Пентагоном.

"ИГ терпит поражение на всех фронтах, отчаянно пытаясь удержать последние свои укрепленные районы как в Ираке, так и в Сирии", - отметил полковник.

"В Ираке к настоящему моменту удалось очистить от боевиков территорию общей площадью 42 тыс. кв. км, свыше 4 млн человек уже не находятся под контролем ИГ", - указал он.

"В Сирии наши союзники из "Сил демократической Сирии" (СДС) тоже добились прогресса, продолжают вести бои в Ракке, - добавил Диллон. - Свыше 75% городских кварталов уже освобождено от боевиков, только за последнюю неделю они были выбиты из более чем 50 кварталов. ИГ не дает мирным жителям покинуть город, удерживает их в заложниках. Под контролем боевиков осталось всего несколько квадратных километров". "В целом в Сирии уже около 2 млн человек не находятся под контролем ИГ, от боевиков очищена территория общей площадью свыше 44 тыс. кв км".

По оценкам Пентагона, в Ракке могут оставаться "от 400 до 800 боевиков ИГ, в основном иностранных наемников". "Они оказывают отчаянное сопротивление", - заметил Диллон.

Как подчеркнул полковник, прошедший в Иракском Курдистане в понедельник референдум о независимости "никак не сказался на проводимых силами коалиции операциях против ИГ". "Мы сосредоточены на том, чтобы нанести поражение ИГ", - отметил он.