Теффт: США делают все возможное, чтобы увеличить число выдаваемых виз россиянам

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. В американском посольстве хотят, чтобы россияне ездили в США и делают все возможное, чтобы увеличить число выдаваемых виз. Об этом заявил бывший глава диппредставительства США в РФ Джон Теффт в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном вечером в четверг на сайте издания.
"Мы просто вынуждены были сократить значительное число сотрудников, которые занимались обработкой визовых заявлений, включая проверку на соответствие требованиям американского законодательства, - сказал Теффт. - Мы делаем все возможное, чтобы увеличить число выдаваемых виз. Мы очень хотим, чтобы люди ездили в США, хотим, чтобы они ездили туда по разным программам, как туристы, как бизнесмены, если они отвечают требованиям, - мы хотим, чтобы они туда ездили". "Надеюсь, что со временем нам удастся выдавать больше виз", - добавил он.
Вместе с тем бывший посол считает необоснованной критику со стороны МИД РФ по поводу темпов выдачи виз. "У нас в США очень строгие законы относительно безопасности, как вы знаете, возможно, наиболее строгие в мире. Наши сотрудники работают днем и ночью, чтобы выдавать как можно больше виз", - заверил Теффт.
После предложения России сократить штат сотрудников американской дипмиссии США приняли решение о приостановке выдачи неиммиграционных виз россиянам до 1 сентября. С 1 сентября процедура была возобновлена, но только в посольстве в Москве.