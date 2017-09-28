Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Теффт: США делают все возможное, чтобы увеличить число выдаваемых виз россиянам

Международная панорама
28 сентября, 22:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Вместе с тем бывший посол считает необоснованной критику со стороны МИД РФ по поводу темпов выдачи виз

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. В американском посольстве хотят, чтобы россияне ездили в США и делают все возможное, чтобы увеличить число выдаваемых виз. Об этом заявил бывший глава диппредставительства США в РФ Джон Теффт в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном вечером в четверг на сайте издания.

Смотрите также

В посольстве США заявили, что россияне могут получать американские визы в любой стране

США предложили гражданам РФ получать американские визы в Киеве

Коляда-театр перенес гастроли в Нью-Йорке из-за сложностей с визами

США возобновили обработку заявок на выдачу виз в Москве

"Мы просто вынуждены были сократить значительное число сотрудников, которые занимались обработкой визовых заявлений, включая проверку на соответствие требованиям американского законодательства, - сказал Теффт. - Мы делаем все возможное, чтобы увеличить число выдаваемых виз. Мы очень хотим, чтобы люди ездили в США, хотим, чтобы они ездили туда по разным программам, как туристы, как бизнесмены, если они отвечают требованиям, - мы хотим, чтобы они туда ездили". "Надеюсь, что со временем нам удастся выдавать больше виз", - добавил он.

Вместе с тем бывший посол считает необоснованной критику со стороны МИД РФ по поводу темпов выдачи виз. "У нас в США очень строгие законы относительно безопасности, как вы знаете, возможно, наиболее строгие в мире. Наши сотрудники работают днем и ночью, чтобы выдавать как можно больше виз", - заверил Теффт.

После предложения России сократить штат сотрудников американской дипмиссии США приняли решение о приостановке выдачи неиммиграционных виз россиянам до 1 сентября. С 1 сентября процедура была возобновлена, но только в посольстве в Москве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Теффт, Джон
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация РФ потребовала в СПЧ ООН правильно называть субъекты России
2
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
3
Эрдоган: переговоры в Астане усиливают уровень доверия между Турцией и Россией
4
Доклад: война с КНДР возможна, в ней могут погибнуть сотни тысяч
5
Теффт заявил, что уезжает из РФ "со смешанными чувствами"
6
Пентагон: боевики ИГ терпят поражение на всех фронтах
7
Путин: зоны деэскалации в Сирии создали условия для прекращения войны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама