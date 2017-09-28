Глава МИД Украины рассчитывает конструктивно обсудить в Венгрии закон "Об образовании"

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КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассчитывает, что его предстоящая поездка в Будапешт будет результативной и стороны конструктивно обсудят "все вопросы", в том числе новый закон об образовании на Украине. Об этом глава МИД Украины сообщил в четверг в Twitter.
"Рассчитываю на результативный визит в Будапешт. Позиция Украины по вопросу отношений с Венгрией неизменная - мы готовы к конструктивному обсуждению всех вопросов", - сообщил он. Климкин проинформировал, что в Киев был вызван посол Украины в Венгрии в связи с "реакцией венгерской стороны на новый закон "Об образовании". Он также подтвердил свое предложение венгерскому коллеге вместе посетить Дебреценский университет, а также Закарпатье.
В МИД Украины ранее сообщали, что поездка Климкина в Будапешт намечена на октябрь.
Новая редакция закона об образовании вступила в силу на Украине 28 сентября. Документ, вызвавший резко негативную реакцию в ряде европейских стран из-за ущемления прав национальных меньшинств, предусматривает глубокую реформу всей образовательной системы. Наибольшую критику вызвали положения закона, касающиеся языка обучения.
Так, с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.
Поправки в закон раскритиковали семь стран. Протесты на разном уровне выразили Польша, Румыния, Венгрия, Греция, Молдавия, Болгария и Россия.