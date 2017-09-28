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Госдеп: отношения США с курдами после референдума не изменятся

Международная панорама
28 сентября, 23:38 дата обновления: 28 сентября, 23:41 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, сентября. /ТАСС

Референдум о независимости Иракского Курдистана, против которого категорически высказывался Багдад, прошел 25 сентября

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ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Отношения администрации США с властями Иракского Курдистана после проведенного последними референдума о независимости изменений не претерпят. Это подчеркнула в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Она напомнила, что американское правительство выступало против организации упомянутого плебисцита, считая его "дестабилизирующим". Вашингтон по-прежнему придерживается этой позиции, заявила Науэрт. Однако по ее словам, проведение референдума, повлекшее за собой применение ограничительных мер в отношении Иракского Курдистана со стороны, в частности, Багдада, Анкары и Тегерана, не скажется на отношениях Вашингтона с Эрбилем. "Наши отношения с курдами, на наш взгляд, не изменятся", - отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

"Мы бы хотели, чтобы все стороны [в сложившейся ситуации] демонстрировали спокойствие. США не хотят делать ничего, что спровоцировало бы [дальнейшую] напряженность", - заверила Науэрт. Согласно изложенным ею сведениям, Вашингтон поддерживает активные контакты как с Багдадом, так и с Эрбилем.

"Мы уже об этом говорили: США, если нас попросят, будут готовы содействовать проведению разговора между ними [Багдадом и Эрбилем]", - напомнила дипломат. "Мы друзья - как с курдами, так и с центральным правительством Ирака. <...> Мы продолжим предлагать свою помощь, чтобы содействовать проведению любого диалога, если нас об этом попросят", - добавила представитель Госдепартамента США.

Референдум о независимости Иракского Курдистана, против которого категорически высказывался Багдад, прошел 25 сентября. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила в среду, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака.

Иракский Курдистан - это неофициальное название Курдского автономного района. Он имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.

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