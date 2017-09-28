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АНКАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит Турцию в следующем году для участия в заседании Совета сотрудничества на высшем уровне. Об этом заявил в четверг президент Турции Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с российским лидером, которая транслировалась по телеканалу A Haber.
"[Президент РФ Владимир] Путин посетит Турцию в 2018 году, где примет участие в заседании Совета сотрудничества на высшем уровне", - сказал он.
Эрдоган также напомнил о цели достигнуть в товарообороте между двумя странами показателя в $100 млрд. "Мы ранее поставили цель достичь $100 млрд. В наших двусторонних отношениях мы придаем особое значение энергетическому сектору, особенно проектам "Аккую" и "Турецкий поток". Мы готовы придать им ускорение", - подчеркнул турецкий лидер.