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Путин посетит Турцию в 2018 году

Международная панорама
28 сентября, 22:47 дата обновления: 28 сентября, 23:03 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 28, сентября. /ТАСС

Российский лидер примет участие в заседании Совета сотрудничества на высшем уровне, отметил президент Турции Тайип Эрдоган

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АНКАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит Турцию в следующем году для участия в заседании Совета сотрудничества на высшем уровне. Об этом заявил в четверг президент Турции Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с российским лидером, которая транслировалась по телеканалу A Haber.

"[Президент РФ Владимир] Путин посетит Турцию в 2018 году, где примет участие в заседании Совета сотрудничества на высшем уровне", - сказал он.

Эрдоган также напомнил о цели достигнуть в товарообороте между двумя странами показателя в $100 млрд. "Мы ранее поставили цель достичь $100 млрд. В наших двусторонних отношениях мы придаем особое значение энергетическому сектору, особенно проектам "Аккую" и "Турецкий поток". Мы готовы придать им ускорение", - подчеркнул турецкий лидер.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
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