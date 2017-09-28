Генсек ООН назвал кризис в Мьянме "гуманитарным кошмаром" и призвал к срочным действиям

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Ситуация в штате Ракхайн в Мьянме за последний месяц переросла в "гуманитарный кошмар" и требует срочных действий со стороны международного сообщества для защиты людей от насилия. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности.

По его словам, кризис в регионе непрерывно ухудшался с 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на мьянманские силы безопасности. Генсек ООН осудил эти атаки, однако выразил обеспокоенность поступающими сообщениями о гонениях на мусульман народности рохинджа, проживающих в Ракхайне.

"С тех пор ситуация переросла в самый стремительно развивающийся кризис с беженцами, в гуманитарный кошмар", - сказал административный глава ООН. "Ситуация на земле требует быстрых действий для защиты людей, смягчения страданий, предотвращения дальнейшей нестабильности, реагирования на первопричины ситуации и выработки прочного решения", - подчеркнул он.

Ситуация в Ракхайне, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию. По последним данным, столкновения унесли жизни 414 человек.

Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами, жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек. По оценке ООН, рохинджа на сегодняшний день является одним из самых преследуемых национальных меньшинств в мире. Власти Мьянмы не признают их право на гражданство, несмотря на то, что многие рохинджа поколениями живут на территории страны.