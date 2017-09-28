Эрдоган: Турция и Россия поддерживают территориальную целостность Ирака и Сирии

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АНКАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Турция и Россия вместе поддерживают территориальную целостность Ирака и Сирии. Об этом заявил в четверг президент Турции Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным, которая транслировалась по телеканалу A Haber.
"Мы с Россией поддерживаем территориальную целостность Ирака и Сирии. Турция продолжит тесное сотрудничество с Россией для достижения политического разрешения кризиса в Сирии", - отметил Эрдоган.
Референдум о независимости Иракского Курдистана, против которого категорически высказалось иракское правительство и ряд стран, в том числе Турция и Иран, прошел 25 сентября. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила в среду, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака.
Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.