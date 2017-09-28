Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эрдоган: Турция и Россия поддерживают территориальную целостность Ирака и Сирии

Международная панорама
28 сентября, 22:37 дата обновления: 28 сентября, 22:43 UTC+3

Кроме того, турецкий лидер заявил о необходимости "не позволить правительству Иракского Курдистана допустить еще более серьезную ошибку"

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Турция и Россия вместе поддерживают территориальную целостность Ирака и Сирии. Об этом заявил в четверг президент Турции Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным, которая транслировалась по телеканалу A Haber.

Смотрите также
Город Эрбиль в преддверии референдума о независимости Иракского Курдистана

Ненужный референдум: почему весь мир выступает против независимости Иракского Курдистана

"Мы с Россией поддерживаем территориальную целостность Ирака и Сирии. Турция продолжит тесное сотрудничество с Россией для достижения политического разрешения кризиса в Сирии", - отметил Эрдоган.

Кроме того, турецкий лидер заявил о необходимости "не позволить правительству Иракского Курдистана допустить еще более серьезную ошибку".

Референдум о независимости Иракского Курдистана, против которого категорически высказалось иракское правительство и ряд стран, в том числе Турция и Иран, прошел 25 сентября. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила в среду, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
Темы
Кризис в Сирии Ирак: кризис государственности
Страны
Ирак Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация РФ потребовала в СПЧ ООН правильно называть субъекты России
2
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
3
Эрдоган: переговоры в Астане усиливают уровень доверия между Турцией и Россией
4
Доклад: война с КНДР возможна, в ней могут погибнуть сотни тысяч
5
Теффт заявил, что уезжает из РФ "со смешанными чувствами"
6
Пентагон: боевики ИГ терпят поражение на всех фронтах
7
Путин: зоны деэскалации в Сирии создали условия для прекращения войны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама