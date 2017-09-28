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Госдеп рассматривает меры по защите своих дипломатов на Кубе

Международная панорама
28 сентября, 23:04 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, сентября. /ТАСС

Ранее ведомство сообщило о 21 сотруднике посольства США в Гаване, пострадавшем в результате какого-то внешнего воздействия

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ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент США рассматривает меры по защите сотрудников дипмиссии на Кубе после инцидентов с причинением вреда американским дипломатам. Об этом в четверг на регулярном брифинге сообщила начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

"Многие из вас спрашивали о дате возможного объявления насчет того, будем ли мы менять число сотрудников или предпринимать иные действия. Просто хочу вам сообщить, что госсекретарь [Рекс Тиллерсон] рассматривает все варианты, мы проводим оценку того, как лучше защитить американский персонал", - сказала она.

Ранее Госдепартамент сообщил о 21 сотруднике посольства США в Гаване, пострадавшем в результате какого-то внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен. Профсоюз внешнеполитического ведомства Американская ассоциация дипломатической службы (American Foreign Service Association) подтвердил сведения телекомпании CBS о том, что врачи диагностировали у некоторых работавших на Кубе американских дипломатов "легкое повреждение головного мозга" и "вероятное повреждение центральной нервной системы" в результате воздействия неких акустических приборов.

"Мы все еще не знаем, что послужило причиной и кто несет за это ответственность", - подчеркнула Науэрт на брифинге в четверг. Это сейчас пытается установить Федеральное бюро расследований. Представитель Госдепартамента также указала на то, что на сегодняшний день известно только о "21-м случае", хотя дипломаты продолжают проходить обследование и данная цифра может измениться. Она опровергла сообщения о 25 пострадавших.

По словам Науэрт, последний такой инцидент зафиксирован в августе. "Мы никогда не видели такого нигде в мире. Мы прикладываем много сил, чтобы разобраться с этим", - утверждала она.

Глава пресс-службы напомнила, что ранее на этой неделе Тиллерсон провел в Госдепартаменте встречу с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом, затронув и эту тему. "Я бы описала их беседу как прямую и откровенную", - добавила Науэрт.

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