В Госдепе не против контактов РФ и КНДР, если это поможет повлиять на Пхеньян

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. США приветствуют дипломатические контакты между Россией и КНДР, если это поможет изменить политику Пхеньяна. Об этом в четверг на регулярном брифинге заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Она напомнила, что ранее Москву посетил специальный представитель США по КНДР посол Джозеф Юн. Кроме того, "Россия была одной из стран, которые подписались под двумя принятыми единогласно резолюциями Совета Безопасности ООН". "Мы были рады видеть это", - добавила Науэрт.

"Я не считаю это чем-то плохим. Если Россия добьется успеха и подтолкнет Северную Корею к движению в лучшем направлении, мы будем приветствовать это", - сказала она, комментируя предстоящие встречи должностных лиц КНДР с российскими дипломатами.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посол по особым поручениям российского дипведомства Олег Бурмистров проведет в Москве в пятницу консультации с руководителем отдела американских отношений в МИД КНДР Чо Сон Ху. По ее словам, в ходе этих консультаций состоится обмен мнениями относительно складывающейся ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.