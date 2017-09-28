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Экс-премьер Бельгии считает, что Лондон должен помнить о британцах, которые против Brexit

Международная панорама
28 сентября, 23:47 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 28, сентября. /ТАСС

Ги Верхофстадт также подчеркнул, что эффекта домино из-за Brexit не произошло, а ЕС становится более сплоченным

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ЛОНДОН, 28 сентября. /ТАСС/. Мнение 48% британцев, проголосовавших на прошлогоднем референдуме против выхода страны из Европейского союза, не может быть проигнорировано. Об этом заявил в четверг на встрече со студентами Лондонской школы экономики в британской столице представитель Европарламента на переговорах по вопросу Brexit, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт.

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"Британцы (после Brexit) потеряют свое европейское гражданство, и для многих это произойдет против их воли. Я думаю, что то обстоятельство, что сотни тысяч, может быть, миллионы человек хотят сохранить членство в ЕС, является причиной, по которой это нужно принимать в расчет", - отметил Верхофстадт.

"Европейский проект - это намного больше, чем просто единый рынок ЕС или единая валюта", - сказал он, пояснив, что многие люди в душе чувствуют себя европейцами, и назвал устаревшим подход, при котором человека ставят перед простым выбором на референдуме - оставаться в ЕС или нет. "Я думаю, что очень даже возможно быть лондонцем, англичанином, британцем и европейцем в одно и то же время, здесь нет противоречия", - отметил представитель Европарламента.

При этом, он признал, что в ЕС есть сложности. "Проблемы Европы состоят в том, что у нее неправильная политическая архитектура, а также в том факте, что мы не полностью реализовали базовые идеи наших отцов- основателей", - сказал Верхофстадт.

Эффекта домино не будет

Вместе с тем, он обратил внимание на то, что угрозы дезинтеграции европейского сообщества или так называемого эффекта домино из-за Brexit не произошло, и что Евросоюз, напротив, становится более сплоченным: "У Brexit есть позитивный момент - он заставил людей внимательнее взглянуть на то, что происходит на нашем континенте. С момента (референдума по) Brexit я вижу, что настроение изменилось, ЕС стал более популярным, люди не стали менее критичными, но хотят реформировать ЕС, а не покинуть или разрушить его".

Что же касается идущих с 19 июня переговоров между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, то Верхофстадт полагает, что стороны смогут достичь сделки. "Мое предположение, что дело движется к достижению цели. И то, чтобы соглашение о выходе было готово в марте 2019 года, означает, что в действительности оно должно быть достигнуто в октябре или ноябре [2018 года], так как соглашение поступит Европейскому парламенту, и нам [для его утверждения] понадобятся четыре или пять месяцев", - сказал он.

Переговоры в Брюсселе стартовали спустя почти год после того, как на референдуме по теме будущего Великобритании в ЕС, победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.

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