Постпред США при ООН обвинила власти Мьянмы в этнических чистках

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обвинила в четверг власти Мьянмы в проведении "жестокой, последовательной кампании" с целью избавиться от мусульман народности рохинджа - этнического меньшинства, проживающего в штате Ракхайн на западе страны. Выступая на заседании Совета Безопасности, американский дипломат призвала страны приостановить поставки оружия мьянманским властям в надежде, что это положит конец насилию в регионе.

"Мы не должны бояться называть действия властей Мьянмы тем, чем они являются на самом деле: жестокой, последовательной кампанией по зачистке страны от этнического меньшинства", - сказала Хейли. По ее словам, "высокопоставленным лидерам" страны, которые "многим пожертвовали ради открытой демократической Мьянмы", "должно быть стыдно за происходящее".

Постпред США предложила рассмотреть возможность принятия мер против представителей силовых структур Мьянмы, которые причастны к нарушениям прав человека и подстрекательству к насилию. Как заявила Хейли, они "должны быть немедленно сняты со своих постов и привлечены к ответственности". "Любая страна, которая в настоящий момент поставляет оружие мьянманским военным, должна прекратить это делать, пока не будут приняты меры по обеспечению ответственности", - подчеркнула дипломат.

Ситуация в Ракхайне, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась после нападения боевиков на опорные пункты полиции 25 августа. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию. По последним данным, столкновения унесли жизни свыше 400 человек, более 500 тысяч рохинджа бежали в соседний Бангладеш. Как заявил в четверг генсек ООН Антониу Гутерриш, если насилие распространится на центральную часть штата Ракхайн, беженцами могут стать еще 250 тысяч человек.