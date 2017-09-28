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Документ: борьба с терроризмом должна быть важной задачей СМИ

Международная панорама
28 сентября, 23:59 UTC+3 СОФИЯ СОФИЯ 28, сентября. /ТАСС

На международной конференция "Терроризм и электронные СМИ" было подчеркнуто, что журналистика создает полноценную информационную среду, которая противостоит пропаганде террористических организаций

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СОФИЯ, 28 сентября. /ТАСС/. Международное журналистское сообщество должно разработать подход для противодействия терроризму. Об этом говорится в резолюции, принятой по итогам 13-й международной конференция "Терроризм и электронные СМИ", которая в четверг завершила свою работу в болгарской столице.

"На протяжении последних лет международный терроризм показал, что он способен трансформироваться и принимать новые формы. Идеологи терроризма разработали работоспособные механизмы воздействия на общественное мнение разных стран. Участники конференции считают, что в этой ситуации главная задача международного журналистского сообщества - разработка интеллектуальных подходов для противодействия терроризму", - отмечено в документе, проект которого был принят по итогам форума.

На конференции была обсуждена инициатива Международной академии телевидения и радиовещания, которая предложила к обсуждению рекомендации для журналистов, которые пишут о терроризме. В частности, было подчеркнуто, что "именно профессиональная журналистика создает полноценную информационную среду, которая противостоит пропагандистскому аппарату террористических организаций". Рекомендовано делать все, чтобы сообщения и комментарии журналистов не приводили к разжиганию розни, вражды и ненависти по политическому, религиозному и национальному признакам.

Проект документа 13-й международной конференции "Терроризм и электронные СМИ", организованной Международной академией телевидения и радио России, предложен для обсуждения журналистами разных стран мира до 22 октября, после чего его окончательно согласованный вариант будет направлен в национальные и международные организации.

В международном форуме в Болгарии приняли участие журналисты и эксперты из 23 стран мира.

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