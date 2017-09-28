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Украина направила в Венецианскую комиссию новый закон "Об образовании"

Международная панорама
28 сентября, 23:54 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, сентября. /ТАСС

Глава МИД Украины Павел Климкин также назвал мифами опасения некоторых стран о запрете на обучение на национальном языке

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КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Украина направила в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианскую комиссию) новый закон "Об образовании", вызвавший международный резонанс. Об этом в четверг в эфире телеканала "1+1" сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

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"Сегодня я направил этот закон, как это и было договорено, на рассмотрение Венецианской комиссии, поскольку сегодня закон вступил в силу", - сказал он. По его словам, текст документа еще необходимо перевести на иностранный язык, и министр образования и науки Украины Лилия Гриневич "официально передаст его на следующей неделе, когда будет вести консультации с Советом Европы".

Глава МИД назвал мифами опасения ряда стран о запрете на обучение на национальном языке, отметив, что уже проводил переговоры на эту тему со многими зарубежными министрами иностранных дел. Глава Минобразования Гриневич заявляла, что Венецианской комиссии потребуется один-два месяца, чтобы оформить выводы по этому закону. По ее словам, Киев ожидает эти выводы до конца осени, чтобы "четко понимать, как мы движемся дальше".

Ранее в четверг Климкин сообщал о том, что рассчитывает на конструктивный диалог по вопросу принятого на Украине закона "Об образовании" во время его предстоящей поездки в Будапешт.

Новая редакция закона об образовании вступила в силу на Украине 28 сентября. Документ, вызвавший резко негативную реакцию в ряде европейских стран из-за ущемления прав национальных меньшинств, предусматривает глубокую реформу всей образовательной системы. Поправки в закон раскритиковали семь стран. Протесты на разном уровне выразили Польша, Румыния, Венгрия, Греция, Молдавия, Болгария и Россия.

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Темы
Ситуация вокруг закона об образовании на Украине
Персоны
Климкин, Павел Анатольевич
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