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WP: Трамп назвал Афганистан "школой бизнеса для террористов"

Международная панорама
29 сентября, 0:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, сентября. /ТАСС

Президент США признался, что хотел прекратить тратить деньги на военные операции в республике, но его переубедили генералы

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ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал Афганистан "Уортонской школой бизнеса для террористов" во время выступления на частном благотворительном ужине. Как сообщила в четверг газета Washington Post со ссылкой на свои источники, присутствовавшие на мероприятии, американский лидер привел в сравнении Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета, которую окончил в 1968 году.

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"Люди [захватившие самолеты и направившие их на башни] Всемирного торгового центра [в Нью-Йорке] проходили подготовку в Афганистане, - сказал Трамп во вторник. - Это похоже на Уортонскую школу бизнеса для террористов".

Президент признался, что хотел прекратить тратить деньги на военные операции в республике. Однако его переубедили генералы, которые считают, что вывод войск из Афганистана - это не самый лучший вариант из-за большого количества террористических группировок, орудующих на территории страны. После получения от них секретной информации глава государства пришел к заключению, что у Соединенных Штатов нет выбора, кроме как "выбить их всех [террористов]" с территории Афганистана, иначе в США могло произойти еще одно нападение, аналогичное терактам 11 сентября 2001 года.

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"Когда генералы показали мне такое, что вам никогда не позволят видеть, это настолько все омерзительно и ужасно, я сказал, что мы собираемся остаться [в Афганистане] и мы собираемся выбить их, у нас действительно нет выбора", - сказал Трамп.

На прошлой неделе Соединенные Штаты приняли решение направить дополнительный воинский контингент численностью более 3 тыс. человек в Афганистан.

Теперь численность американского воинского контингента в Афганистане составит приблизительно 14 тыс. человек. США начали нынешнюю военную операцию в Афганистане осенью 2001 года. В 2011 году численность войск США в Афганистане составляла 101 тыс. человек. Во время этой кампании было убито более 2,3 тыс. американских военнослужащих, свыше 17 тыс. получили ранения.

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