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Мэй считает, что терроризм, киберпреступность и Россия - основные угрозы для Европы

Международная панорама
29 сентября, 0:46 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 29, сентября. /ТАСС

Британский премьер отметила принципиально важную роль Соединенного Королевства в обеспечении европейской безопасности

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ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что Европа стоит перед лицом усиливающихся угроз, среди которых она выделила терроризм, киберпреступность, миграцию и "российскую агрессию". С соответствующим заявлением политик выступила в преддверии саммита Евросоюза по цифровым технологиям, который пройдет в пятницу в Таллине.

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"От терроризма до киберпреступности, от незаконной миграции до российской агрессии - стоящие перед нами, европейцами, угрозы становятся все масштабнее и сложнее. Сейчас, как никогда, в наших интересах противостоять им совместно", - приводятся слова Мэй в поступившем в четверг в представительство ТАСС коммюнике.

Премьер отметила принципиально важную роль Соединенного Королевства в обеспечении европейской безопасности. "Великобритания обладает крупнейшим оборонным бюджетом в Европе, широкой дипломатической сетью, службами безопасности мирового уровня, разведкой и правоохранительными органами, занимает место в основе НАТО, и ее роль в обеспечении европейской обороны никогда не была настолько жизненно важной", - сказала Мэй.

Отдельно коснувшись темы НАТО, глава британского кабмина заявила о намерении Лондона продолжать быть активным членом Североатлантического альянса. "НАТО остается краеугольным камнем нашей совместной безопасности, и нет более яркого свидетельства приверженности Лондона европейской безопасности, чем 800 британских военнослужащих в Тапе, которые играют ведущую роль в боевом формировании НАТО и стоят плечом к плечу со своими эстонскими, французскими и, в скором времени, датскими союзниками", - отметила премьер-министр. В пятницу вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Эстонии Юри Ратасом она посетит эстонский военный городок в Тапе.

Brexit - не помеха

Мэй заверила, что британская вовлеченность в дело обеспечения безопасности Европы не уменьшится и после того, как страна выйдет из состава ЕС в марте 2019 года. "В то время, как мы готовимся к Brexit, я хочу создать новые, крепкие отношения партнерства в области безопасности с ЕС. Такое партнерство, которое будет отражать нашу совместную историю, общие ценности и сохранит безопасную и процветающую Европу", - заявила Мэй.

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"Мы будем совместно работать с нашими союзниками по НАТО, европейскими соседями, с ЕС для того, чтобы это партнерство было беспрецедентно обширным и глубоким, гарантируя безопасность и стабильность континента для будущих поколений", - сказала британский премьер-министр.

На саммите в Таллине Мэй будет сопровождать Киаран Мартин, глава британского Национального центра кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC), входящего в состав британской спецслужбы - Центра правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ).

На первом в истории саммите Евросоюза по цифровым технологиям ЕС обсудит, как решить амбициозную задачу - превратить европейское сообщество в глобального лидера в цифровой среде к 2025 году. Он станет главным событием полугодового периода председательства Эстонии в Совете ЕС, который завершается в декабре.

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Персоны
Ратас, Юри Мэй, Тереза Макрон, Эмманюэль
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