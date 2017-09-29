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Сенат США утвердил нового помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии

Международная панорама
29 сентября, 0:50 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, сентября. /ТАСС

Помощником, который в том числе курирует отношения с Россией, стал Уэсс Митчелл

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ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в четверг на заседании утвердил Уэсса Митчелла новым помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии, который в том числе курирует отношения с Россией.

Голосование проходило по упрощенной процедуре в конце заседания.

Должность помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии является ключевой в американском внешнеполитическом ведомстве с точки зрения планирования политического курса в отношении России и Европы. При прошлой администрации этот пост в Госдепартаменте занимала Виктория Нуланд. Митчелл до этого работал директором Центра анализа европейской политики.

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