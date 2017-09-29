Пентагон назвал ликвидацию Россией химоружия вехой в деле контроля над вооружениями

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Ликвидация Россией последнего боеприпаса из своего арсенала химического оружия - "важная веха в деле контроля над вооружениями". Об этом заявила корреспонденту ТАСС в четверг официальный представитель министерства обороны США подполковник Мишель Балданза, комментируя выполнение Россией своих обязательств по Конвенции о запрещении химоружия.

"Мы поздравляем россиян с завершением ликвидации своего химического оружия, - отметила она. - Это важная веха в деле контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения, в достижении цели, разделяемой обеими странами, сделать мир свободным от химоружия".

В то же время она не стала скрывать, что Пентагон задели высказывания 27 сентября российского президента Владимира Путина о том, что Соединенные Штаты, "к сожалению, не выполняют своих обязательств по срокам уничтожения химоружия - уже трижды переносят сроки ликвидации, в том числе под предлогом отсутствия достаточного необходимого количества бюджетных финансовых средств".

"США привержены выполнению обязательств по полной ликвидации своих заявленных запасов химоружия, - указала Балданза. - Мы соблюдаем намеченный график утилизации с тем, чтобы завершить данный процесс к сроку, который мы сами установили, - к концу 2023 года. Предыдущие предполагаемые сроки переносились в течение ряда лет из-за проблем технологического характера, а не "отсутствия необходимых средств". Россия получила на эти цели значительные средства от международных доноров (включая США)".

По словам полковника, "конкретно США предоставили России свыше $1 млрд в виде финансовой и технической помощи в реализации программы ликвидации химоружия".

"Свыше 90% американского арсенала химоружия уже ликвидировано", - добавила Балданза.

Череда отсрочек

Пентагон еще в 2012 году сдвинул на два года - с 2021 до 2023 года - сроки завершения программы ликвидации своих отравляющих веществ (ОВ). На тот момент, по данным армейского Управления по химоружию, из заявленных запасов в объеме почти 31,1 тыс. тонн оставалось утилизировать лишь 2,6 тыс. тонн иприта на складе близ Пуэбло (штат Колорадо) и 523 тонны нервно-паралитических ОВ на складе в окрестностях Ричмонда (штат Кентукки).

Вашингтон присоединился к Конвенции о запрещении химоружия в 1997 году. США и другие страны, имеющие арсеналы ОВ, первоначально обязались избавиться от них до 2007 года. Однако Белый дом признал, что не успеет уложиться в данный срок и попросил отсрочку на пять лет. А в 2006 году Пентагон заявил, что не справится с поставленной задачей и к 2012 году. Тогда Конгресс обязал военных решить проблему до конца 2017 года. Предполагалось, что работы по ликвидации ОВ в Колорадо завершатся в 2017 году, а в Кентукки - в 2021 году.

Как подчеркивало Управление по химоружию, задержки были вызваны технологическими проблемами, бюрократическими проволочками и протестами экологов. Последних, в частности, не устраивал основной способ уничтожения ОВ - сожжение, при котором, согласно заявлениям защитников природы, выбрасываемые в атмосферу вещества оказывают вредное воздействие на здоровье человека.

С помощью законодателей и судов экологам удалось заставить Пентагон прибегнуть к другому способу - химической нейтрализации. Для этого, в частности, пришлось строить новый корпус на объекте в Пуэбло за $725 млн. Там сейчас идет процесс утилизации примерно 780 тыс. снарядов с ипритом, что обойдется в общей сложности, по оценкам экспертов, в $4,5 млрд, то есть $5 тыс. за снаряд.