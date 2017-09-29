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Госдеп: принятие Палестины в Интерпол "излишне политизирует" структуру

Международная панорама
29 сентября, 2:12 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, сентября. /ТАСС

Хезер Науэрт считает, что данное решение "усложняет работу над достижением исторического соглашения о прекращении конфликта" между Израилем и Палестиной

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ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты были огорчены принятием в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) Палестины, данный шаг приведет к излишней политизации этого органа. Об этом в четверг на регулярном брифинге заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

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"Мы были огорчены этим голосованием. Оно дает палестинским властям статус страны [государства-члена] в Интерполе. Мы считаем, что данное голосование ведет к излишней политизации этой важной правоохранительной структуры", - сказала она. Науэрт добавила, что данное решение "усложняет работу над достижением исторического соглашения о прекращении конфликта" между Израилем и Палестиной.

Палестинские власти подали заявку на присоединение к Интерполу в 2015 году. Как сообщали тогда СМИ, палестинское правительство таким образом намерено вернуть беглых политиков, обвиняемых в Палестине в коррупции, для последующего суда над ними по палестинским законам. В среду стало известно, что Палестину и Соломоновы Острова приняли в Интерпол.

Интерпол - международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью. Штаб-квартира расположена во французском городе Лионе.

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