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Сенатор раскритиковал брифинг представителей Twitter по "российскому вмешательству"

Международная панорама
29 сентября, 3:12 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, сентября. /ТАСС

По мнению Марка Уорнера, "действия Twitter не соответствуют их словам с точки зрения понимания всей серьезности угрозы"

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ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Старший демократ в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США Марк Уорнер (от штата Вирджиния) раскритиковал в четверг брифинг представителей компании Twitter о сообщениях, которые сервис микроблогов определил как направленные на вмешательство в избирательные процессы в США. Политик прокомментировал журналистам в американской столице проходившие за закрытыми дверями презентации для законодателей обеих палат.

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Он признался, что особенно разочарован тем, что большая часть материалов Twitter основывалась на учетных записях, которые компания Facebook уже назвала сомнительными и проинформировала об этом Конгресс. "Это показывает колоссальное непонимание команды Twitter того, насколько серьезна эта проблема, и какую угрозу она представляет для демократических институтов, - утверждает Уорнер. - Их (Twitter) отклик был, откровенно говоря, некомпетентным почти на каждом этапе... Им предстоит еще много работы".

Cенатор назвал брифинг Twitter несамостоятельным и подчеркнул, что презентация только подтвердила необходимость проведения открытых слушаний с участием представителей компании. По мнению Уорнера, "действия Twitter не соответствуют их словам с точки зрения понимания всей серьезности угрозы".

Ранее в четверг Twitter заявила, что не нашла подтверждений того, что сообщения, которые сервис микроблогов определил как направленные на вмешательство в избирательные процессы в США, имели явное российское происхождение. В качестве примера сервис привел вводящие в заблуждение "твиты", авторы которых предлагали избирателям отправлять текстовые сообщения для того, чтобы проголосовать. Сервис также отметил, что заблокировал более 200 аккаунтов, тем или иным образом связанных со страницами, которые ранее удалила соцсеть Facebook. По словам представителей Twitter, такие аккаунты были заблокированы преимущественно за "нарушение правил" пользования сервисом, в том числе за рассылку спам-сообщений.

Рекламные сообщения

6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в соцсети Facebook, выступил с утверждением, что в период прошлогодних президентских выборов в США некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц, которыми управляли, вероятно, из России. На прошлой неделе соцсеть объявила о решении предоставить информацию на этот счет в полном объеме Конгрессу США. Президент Дональд Трамп назвал утверждения о якобы проплаченных Россией рекламных объявлениях в Facebook с целью повлиять на выборы очередной мистификацией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в соцсети и не знает, кто стоит за такими заказами.

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