Politico: Белый дом начал расследование использования личной почты в служебных целях

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Белый дом начал на текущей неделе внутреннее расследование случаев использования должностными лицами высокого ранга своих личных электронных почтовых ящиков в служебных целях. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники в администрации США.

По их сведениям, такой шаг связан с появившейся в СМИ информацией о том, что шестеро приближенных президента США Дональда Трампа использовали личные почтовые ящики в рабочих целях. В их числе дочь главы государства Иванка и ее супруг Джаред Кушнер, которые, как отмечает издание, будут в центре расследования. Кроме того, в данный список вошли, в частности, экс-глава аппарата Белого дома Райнс Прибас, бывший главный стратег администрации Стивен Бэннон, один из ключевых советников Трампа Стивен Миллер и директор национального экономического совета Гэри Кон. Ожидается, что расследование завершится в течение нескольких недель или месяцев.

Как указывает издание, Кушнер в течение семи месяцев после инаугурации Трампа с помощью личного почтового ящика отправил или получил более 100 электронных писем, связанных с работой. Прибас и Бэннон время от времени также использовали личную почту в служебных целях. Миллер и Кон делали это только несколько раз. Иванка Трамп допускала данную практику и перед тем, как официально стала сотрудницей администрации, и после этого.

Официальным лицам, в том числе сотрудникам Белого дома, предписано пользоваться рабочим почтовым ящиком с целью обеспечить подотчетность со стороны надзорных органов. Переписываться с личной почты допустимо в том случае, если вся корреспонденция с нее дублируется на служебный ящик.

Во время предвыборной гонки Трамп жестко критиковал свою главную соперницу - кандидата демократов Хиллари Клинтон за то, что она, находясь на посту госсекретаря США, использовала личную почту для служебной переписки. Клинтон, являвшаяся главой внешнеполитического ведомства США в 2009-2013 годах, в итоге признала, что была неправа, используя незащищенную почту для рабочей корреспонденции. В минюсте США в конечном счете решили не предъявлять ей обвинения.