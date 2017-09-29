CNN: в США сенаторы потребовали от Кушнера объяснить сокрытие данных о почтовом ящике

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Законодатели из спецкомитета по разведке Сената США потребовали от Джареда Кушнера, который является зятем и старшим советником американского президента Дональда Трампа, объяснений в связи с тем, что он ранее не предоставил им информацию о своем электронном почтовом ящике. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

В распоряжение его журналистов поступило письмо с данным запросом, направленное Кушнеру сенаторами, которые проводят расследование в связи с утверждениями о вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года в США. В послании говорится, что на состоявшейся ранее встрече с законодателями зять Трампа не упомянул о наличии у него личного почтового ящика, который он использовал в служебных целях. Члены спецкомитета выразили обеспокоенность в связи с тем, что узнали о наличии ящика не от самого Кушнера, а из опубликованного в СМИ интервью его адвоката.

Законодатели запросили у зятя Трампа всю информацию, касающуюся этой электронной почты. Они также подчеркнули, что Кушнеру следует раскрыть данные о всех почтовых ящиках и электронных приложениях, которые могут иметь отношение к разбирательству.

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что Кушнер пользуется в служебных целях своим личным электронным почтовым ящиком, общаясь со своими коллегами в Белом доме. Позже это признал адвокат зятя Трампа. Он указал, что в период с января по август этого года Кушнер сам получил либо ответил примерно на 100 электронных писем через свой личный ящик.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства. Трамп и его ключевые помощники не раз отвергали подозрения в неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США