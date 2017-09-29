СМИ: переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы в Доминикане не состоялись

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Делегация правительства Венесуэлы покинула в четверг вечером Доминиканскую Республику, так и не дождавшись приезда представителей оппозиции, с которыми планировала обсудить урегулирование политического кризиса в стране. Об этом сообщил телеканал Telesur.
Второй раунд переговоров о ситуации в Венесуэле должен был начаться в Санто-Доминго 27 сентября. Однако оппозиция в Доминикану не приехала, мотивировав это тем, что правительство не выполнило ряд ее условий. В частности, власти якобы отказались освободить политических заключенных и не допускают в страну гуманитарную помощь.
Мэр одного из муниципалитетов Каракаса Хорхе Родригес, возглавлявший правительственную делегацию, заявил, что причиной провала переговоров стал раскол в рядах оппозиции и давление на нее из США. Вместе с тем он заявил, что правительство по-прежнему готово к диалогу. "Мы передали оппозиции некоторые предложения и в ближайшие часы рассчитываем получить ответ", - заявил Родригес на пресс-конференции перед возвращением в Венесуэлу.
По данным телеканала, представители правительства встретились в Санто-Доминго с президентом Доминиканской Республики Данило Мединой и бывшим премьер-министром Испании Хосе Луисом Родригесом Сапатеро, которые выступали на переговорах в качестве посредников.
Первый после длительного перерыва раунд консультаций по урегулированию политического кризиса в Венесуэле прошел в Санто-Доминго 13-14 сентября. Тогда в нем приняли участие представители как правительства, так и оппозиции. Оппозиция заявила, что отказывается считать прошедшую встречу началом переговоров с исполнительной властью.