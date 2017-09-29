СМИ: ВВС США в ходе облета КНДР приблизились к базе подлодок в Синпхо

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СЕУЛ, 29 сентября. /ТАСС/. Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer, пролетевшие 23 сентября вдоль восточного побережья КНДР, поднялись гораздо севернее, чем сообщалось прежде. Как передает в пятницу телеканал KBS, его источники в министерстве национальной обороны и администрации президента утверждают, что американские самолеты-невидимки достигли города Синпхо в КНДР.
"Ранее сообщалось, что они пролетели в нейтральном воздушном пространстве около 60 км на север от межкорейской морской границы до района напротив города Вонсана. Однако фактически от северной разграничительной линии был проделан путь в 100 км", - отмечает телеканал.
В портовом городе Синпхо находится база подводных лодок, а также верфь, которая занимается как строительством новых подлодок, так и ремонтом и модернизацией уже имеющихся. Еще в 130 км от этого района расположен полигон Пхунгери, где КНДР в начале сентября провела шестое ядерное испытание, а также база, откуда проводятся запуски баллистических ракет дальнего радиуса действия.
"Тот факт, что Северная Корея, видимо, не смогла обнаружить малозаметные американские самолеты, может говорить том, что ее система противовоздушной обороны гораздо менее эффективна, чем считалось ранее", - отмечает KBS.
Ранее сообщалось, что бомбардировщики B-1B Lancer, вылетевшие с Гуама в сопровождении истребителей ВВС США F-15C Eagle с японской Окинавы, совершили полет в международном воздушном пространстве над водами к востоку от КНДР, вплотную приблизившись к самому северному краю демилитаризованной зоны.
Этот шаг вызвал резкое недовольство южнокорейской оппозиции. По мнению ее представителей, провокационный облет КНДР был произведен без согласия на то Сеула.