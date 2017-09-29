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CNN: экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават просит политическое убежище в Великобритании

Международная панорама
29 сентября, 7:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что политик скрывается в Дубае

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Йинглак Чинават

Йинглак Чинават

© AP Photo/Sakchai Lalit

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават, заочно осужденная на родине на пять лет лишения свободы, прибыла в Лондон и обратилась к властям Великобритании с просьбой предоставить ей политическое убежище. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на источник в партии Пхыа Тхаи ("Ради Таиланда"), лидером которой была Чинават.

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В четверг сообщалось, что политик скрывается в Дубае.

Верховный суд Таиланда в среду заочно признал виновной экс-премьера Чинават в халатности при реализации госпрограммы по залоговому выкупу риса у сельхозпроизводителей и приговорил ее к пяти годам лишения свободы. Согласно новой конституции Таиланда, Чинават имеет право обжаловать данный приговор в течение 30 дней.

Решение по "рисовому делу" Чинават должно было быть вынесено еще 25 августа, однако за день до этого политик тайно покинула страну, выехав на автомобиле в Камбоджу, а затем направилась в ОАЭ, где проживает ее старший брат Таксин Чинават.

Правительство Чинават было свергнуто в мае 2014 года в результате военного переворота. За несколько недель до этого она была отправлена в отставку Верховным судом за "неправомерное кадровое решение". Ее брат Таксин Чинават, до сих пор считающийся одним из самых влиятельных политиков королевства, также возглавлял правительство Таиланда с 2001 по 2006 год и был отстранен от власти военными. На родине он заочно осужден на два года за инсайдерскую сделку с недвижимостью и уже несколько лет скрывается за границей.

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Темы
Военный переворот в Таиланде
Персоны
Чинават, Йинглак
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