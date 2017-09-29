Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Китай до 10 января закроет все совместные с КНДР предприятия

Международная панорама
29 сентября, 7:20 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 29, сентября. /ТАСС

Предприятия должны прекратить свою деятельность в течение 120 дней с момента принятия резолюции Совбезом ООН

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство Китая распорядилось о закрытии совместных с КНДР предприятий. Как сообщает в пятницу телеканал KBS, данное распоряжение обнародовано 28 сентября на сайте министерства коммерции КНР.

Смотрите также
МБР "Хвасон-14" перед испытательным запуском, КНДР, июль 2017 года

Новый виток напряженности между США и КНДР

"В документе указывается, что действующие в Китае совместные предприятия, кооперативы, а также предприятия с иностранным капиталом с юридическими или физическими лицами из КНДР, должны прекратить свою деятельность в течение 120 дней с момента принятия Советом Безопасности ООН резолюции 2375", - подчеркивает телеканал.

Резолюция принята 12 сентября, следовательно срок истекает 10 января 2018 года, отмечается в сюжете. Исключением являются лишь некоммерческие проекты в области жилищно-коммунального хозяйства и предприятия, не генерирующие прибыль.

Гражданам КНР также предписывается закрыть совместные с КНДР компании, работающие за пределами страны. В последнее время Пекин принял целый ряд санкционных мер против Пхеньяна. Опрошенные телеканалом эксперты считают, что эти шаги отражают стремление китайских властей показать готовность к исполнению резолюций Совбеза ООН в преддверии визита в Пекин госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тиллерсон, Рекс
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
2
Российские саперы начали разминирование Дейр-эз-Зора
3
ФСБ задержала начальника МВД Камчатки
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
Земля находится под влиянием сильной магнитной бури
6
Футболист "Зенита" Кокорин поблагодарил вратаря "Реал Сосьедада" за пропущенный мяч
7
"Локомотив" преподал урок футбола чешскому "Фаставу" в матче Лиги Европы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама