СМИ: Китай до 10 января закроет все совместные с КНДР предприятия

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СЕУЛ, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство Китая распорядилось о закрытии совместных с КНДР предприятий. Как сообщает в пятницу телеканал KBS, данное распоряжение обнародовано 28 сентября на сайте министерства коммерции КНР.
"В документе указывается, что действующие в Китае совместные предприятия, кооперативы, а также предприятия с иностранным капиталом с юридическими или физическими лицами из КНДР, должны прекратить свою деятельность в течение 120 дней с момента принятия Советом Безопасности ООН резолюции 2375", - подчеркивает телеканал.
Резолюция принята 12 сентября, следовательно срок истекает 10 января 2018 года, отмечается в сюжете. Исключением являются лишь некоммерческие проекты в области жилищно-коммунального хозяйства и предприятия, не генерирующие прибыль.
Гражданам КНР также предписывается закрыть совместные с КНДР компании, работающие за пределами страны. В последнее время Пекин принял целый ряд санкционных мер против Пхеньяна. Опрошенные телеканалом эксперты считают, что эти шаги отражают стремление китайских властей показать готовность к исполнению резолюций Совбеза ООН в преддверии визита в Пекин госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.