Премьер Эстонии: руководство ЕС заинтересовано в построении цифрового общества

ТАЛЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Руководство стран ЕС заинтересовано в построении цифрового общества. Такое мнение высказал в пятницу премьер-министр Эстонии Юри Ратас, комментируя итоги состоявшегося вечером 28 сентября в Таллине рабочего ужина лидеров государств ЕС.

"Вчерашний рабочий ужин европейских лидеров дал хороший импульс для сегодняшнего цифрового саммита. Я ощущал поддержку коллег и их интерес к теме дигитализации, а также их сильное желание сохранить европейское единство", - приводит слова Ратаса пресс-служба правительства Эстонии.

Ужин был дан в Кадриоргском дворце в Таллине от имени председателя Европейского совета Дональда Туска. В мероприятии приняли участие 26 глав государств и правительств, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, а также председатель Европейского парламента Антонио Таяни.

Утром в пятницу Ратас, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эмманюэль Макрон посетят военный городок в Тапа, где дислоцирован многонациональный батальон НАТО.

Саммит по цифровым технологиям

В Таллине в пятницу проходит первый в истории саммит ЕС, полностью посвященный проблемам цифровой среды. Его проведение связано со "срочной необходимостью для Европы определить наиболее значимые области, на которые должны обратить внимание ЕС и его члены, чтобы стать глобальным лидером к 2025 году", отметили в оргкомитете саммита.

На саммите пройдут две сессии. В первой из них под названием "Будущее управления" лидеры ЕС обсудят роль Евросоюза и его учреждений в содействии повышению доверия общества к интернету и укрепления безопасности, что считается необходимым предварительным условием для формирования "цифровой Европы". Вторая сессия "Экономика и будущее общества" будет посвящена инфраструктуре, которая необходима для построения новой цифровой экономики.

В рамках саммита МИД Эстонии также представит интернет-портал, на котором будет размещаться информация о санкциях Евросоюза, а на выставочной площадке покажут технологические новинки.