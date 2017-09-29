Великобритания продолжит сотрудничество с ЕС в обеспечении безопасности

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Соединенное Королевство будет и после Brexit сотрудничать со странами ЕС в обеспечении европейской безопасности. Об этом заявила в пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая с речью перед британскими военнослужащими в военном городке Тапа в Эстонии, где дислоцирован многонациональный батальон НАТО.

"Когда такая страна, как Россия намеренно нарушает основанный на общих правилах международный порядок, над созданием которого мы работали с таким усердием, мы должны вместе с нашими союзниками выступить в защиту этой международной системы", - утверждала Мэй, слова которой приводит агентство Reuters.

"Соединенное Королевство безоговорочно привержено обеспечению европейской безопасности, и мы будем и далее предлагать помощь и поддерживать страны-члены ЕС, которые окажутся жертвами вооруженной агрессии, терроризма, а также природных или техногенных катастроф", - добавила она.

В Таллине Мэй примет участие в работе саммита ЕС, посвященного цифровым технологиям.