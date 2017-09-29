Суд арестовал имущество четырех предприятий Коломойского

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КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева арестовал имущество четырех предприятий, которое контролируют бывшие собственники национализированного Приватбака (Днепр) - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Это следует из Единого реестра судебных решений.
По данным реестра, арестовано имущество Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината, Никопольского завода ферросплавов, Марганецкого горно-обогатительного комбината и "Днепроазота".
4 сентября Печерский суд наложил арест на здание в Киеве, которое арендует телеканал "1+1", самолет Boeing и здание завода "Биола" (Днепр) по делу хищения средств из Приватбанка, должностные лица которого подозреваются в завладении 19 млрд гривен ($730 млн), выделенных Нацбанком на рефинансирование финучреждения.
Как установило следствие, "Приватбанк" выдал 42 подконтрольным предприятиям крупные кредиты под залог имущественных прав на товар. Эти предприятия, в свою очередь, заключили сомнительные сделки, осуществив 100-процентную предоплату и перечислив деньги на счета нерезидентов якобы для получения товаров. Но товар не был поставлен и деньги не возвращены.
Решение национализировать Приватбанк украинское правительство приняло в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны Украины. Спустя несколько дней Фонд гарантирования вкладов физических лиц и министерство финансов подписали договор о продаже 100% акций Приватбанка, которые минфин приобрел за одну гривну. Принятое решение объяснили тем, что банк находился в сложном положении, а акционеры не смогли провести докапитализацию учреждения. Тогда в Нацбанке заявили, что "дыра" в капитале Приватбанка составляет около 148 млрд гривен (около $5,5 млрд).