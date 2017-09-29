Премьер Ирака объявил о новой фазе операции по освобождению Эль-Хувейджи от ИГ

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Иракские военные начали в пятницу новый этап операции по выдворению боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) из города Эль-Хувейджа в провинции Киркук. С соответствующим заявлением выступил главнокомандующий ВС Ирака премьер-министр Хейдар аль-Абади, сообщает его канцелярия.

По словам аль-Абади, цель кампании - освободить от боевиков весь регион к западу от города Киркук - административного центра одноименной провинции. В наступлении участвуют отряды федеральной полиции, подразделения быстрого реагирования МВД, спецназ, а также шиитское ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" и суннитские ополчения местных племен. Поддержку с воздуха обеспечивают правительственные ВВС.

О том, задействованы ли в боях курдские военизированные формирования "пешмерга", контролирующие Киркук, неизвестно. Ранее сообщалось, что "пешмерга" достигли соглашения с ВС Ирака по координации действий во время операции в Эль-Хувейдже. Согласно договоренности, курдские бойцы обеспечат коридор для иракских войск от южной окраины Киркука до Эль-Хувейджи, задействуют тяжелое вооружение и артиллерию. В зону ответственности курдских формирований входит также открытие коридоров для беженцев.

Вместе с тем, по мнению региональных наблюдателей, координации "пешмерга" с иракскими военными может помешать кризис между центральным правительством и Иракским Курдистаном, обострившийся после референдума о независимости курдской автономии от Багдада. Парламент и правительство одобрили размещение войск в Киркуке для обеспечения безопасности граждан и возвращения контроля над провинцией, участвовавшей, вопреки требованию властей, в плебисците.

Эль-Хувейджа, расположенная в 55 км от Киркука, была захвачена террористами ИГ в 2014 году. В настоящий момент населенный пункт и прилегающие районы удерживают, по разным данным, от одной до двух тысяч экстремистов. Параллельно иракские военные начали кампанию по выдворению ИГ из западной провинции Анбар, там под контролем боевиков остаются города Эль-Каим, Ана, Рава на границе с Сирией.