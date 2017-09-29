МИД КНР напомнил Вашингтону о важности выполнения обязательств США по КНДР

ПЕКИН, 29 сентября. /ТАСС/. Американские власти должны на деле выполнять свои обязательства по восстановлению мирного диалога с КНДР в соответствии с собственными заявлениями и соответствующими обязательствами перед международным сообществом. Об этом в пятницу на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Соединенные Штаты многократно заявляли о своей решимости придерживаться собственных обязательств [по восстановлению мирного диалога с КНДР в рамках многосторонних усилий Совета Безопасности ООН], которые, мы надеемся, будут воплощены в жизнь", - отметил дипломат.

Лу Кан подчеркнул, что Пхеньян в свою очередь также должен отказаться от резких заявлений и пойти навстречу Вашингтону с учетом всеобщих усилий по восстановлению мирного диалога по проблеме Корейского полуострова (с участием России, Китая, КНДР, Республики Корея, США и Японии). "Мы также надеемся на искренность всех прочих сторон и ожидаем от них активных действий для решения данной проблемы", - добавил он.

Многосторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова были приостановлены в 2008 году по инициативе Пхеньяна. В последние месяцы ряд государств, в том числе Россия и Республика Корея, выступили за возобновление диалога в этом формате.

В отношении КНДР действует санкционный режим, предусматривающий запрет на поставки авиационного топлива, закупку северокорейского угля, железной руды, стали, морепродуктов. 12 сентября Совет Безопасности ООН принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание.