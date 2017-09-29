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СМИ: меры Анкары в отношении Эрбиля коснутся только администрации автономии

Международная панорама
29 сентября, 12:33 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 29, сентября. /ТАСС

Премьер министр Турции пообещал, что давление на Иракский Курдистан не затронет невиновных людей

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АНКАРА, 29 сентября. /ТАСС/. Турция будет принимать меры в связи с референдумом о независимости Иракского Курдистана только в отношении администрации автономии. Об этом, как сообщает газета Yeni Safak, заявил в пятницу премьер-министр Бинали Йылыдырм.

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"Все меры, которые мы примем, будут направлены против совершившей ошибку администрации, а не против невиновных людей", - сказал он.

Референдум о независимости Иракского Курдистана, против которого категорически высказалось иракское правительство, прошел 25 сентября. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила в среду, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.

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