СМИ: меры Анкары в отношении Эрбиля коснутся только администрации автономии

АНКАРА, 29 сентября. /ТАСС/. Турция будет принимать меры в связи с референдумом о независимости Иракского Курдистана только в отношении администрации автономии. Об этом, как сообщает газета Yeni Safak, заявил в пятницу премьер-министр Бинали Йылыдырм.

"Все меры, которые мы примем, будут направлены против совершившей ошибку администрации, а не против невиновных людей", - сказал он.

Референдум о независимости Иракского Курдистана, против которого категорически высказалось иракское правительство, прошел 25 сентября. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила в среду, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.