Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

С конца августа в Бангладеш из Мьянмы бежали около 520 тысяч рохинджа

Международная панорама
29 сентября, 13:28 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 29, сентября. /ТАСС

При этом в Бангладеш уже проживают около 300 тысяч тысяч рохинджа, прибывших в страну ранее вследствие подобных инцидентов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 29 сентября. /ТАСС/. Число представителей народности рохинджа, бежавших в Бангладеш из Мьянмы после вспышки насилия 25 августа в штате Ракхайн, приблизилось к 520 тысячам человек.

Об этом сообщила в пятницу в Женеве Международная организация по миграции (МОМ).

Смотрите также

Мьянма отвергла обвинения в этнических чистках и пригласила генсека ООН посетить страну

РФ предостерегла СБ ООН от чрезмерного давления на власти Мьянмы из-за кризиса в Ракхайне

Постпред США при ООН обвинила власти Мьянмы в этнических чистках

"Мы считаем, что 518 тысяч человек пересекли границу с момента вспышки насилия", - заявил на брифинге официальный представитель МОМ Джоэл Миллман. Он добавил, что в Бангладеш также нашли приют 300 тысяч беженцев, прибывших ранее "вследствие подобных инцидентов в штате Ракхайн в Мьянме".

Ситуация в Ракхайне, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию. По последним данным, столкновения унесли жизни 414 человек.

Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами, жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек. По оценке ООН, рохинджа на сегодняшний день является одним из самых преследуемых национальных меньшинств в мире. Власти Мьянмы не признают их право на гражданство, несмотря на то, что многие рохинджа поколениями живут на территории страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Мьянма Бангладеш
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке
2
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
3
Около 60 iPhone 8 раскуплено в ГУМе за час
4
Путин объявил дисциплинарное взыскание главе Минтранса
5
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
6
Дисциплинарные взыскания высокопоставленным чиновникам в РФ. Досье
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама