С конца августа в Бангладеш из Мьянмы бежали около 520 тысяч рохинджа

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ЖЕНЕВА, 29 сентября. /ТАСС/. Число представителей народности рохинджа, бежавших в Бангладеш из Мьянмы после вспышки насилия 25 августа в штате Ракхайн, приблизилось к 520 тысячам человек.
Об этом сообщила в пятницу в Женеве Международная организация по миграции (МОМ).
"Мы считаем, что 518 тысяч человек пересекли границу с момента вспышки насилия", - заявил на брифинге официальный представитель МОМ Джоэл Миллман. Он добавил, что в Бангладеш также нашли приют 300 тысяч беженцев, прибывших ранее "вследствие подобных инцидентов в штате Ракхайн в Мьянме".
Ситуация в Ракхайне, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию. По последним данным, столкновения унесли жизни 414 человек.
Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами, жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек. По оценке ООН, рохинджа на сегодняшний день является одним из самых преследуемых национальных меньшинств в мире. Власти Мьянмы не признают их право на гражданство, несмотря на то, что многие рохинджа поколениями живут на территории страны.