Как Макрон "похитил" цифровой саммит ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон "похитил" проходящий в Таллине цифровой саммит ЕС. Вместо обсуждения путей ускорения развития цифровых технологий ЕС значительное внимание на самой встрече и на всех кулуарных двусторонних переговорах будет уделено дискуссиям о предложенной Макроном новой концепции активизации развития самого Евросоюза, его программ и институтов.

Речь французского президента перед студентами Сорбонны 26 сентября стала изложением его программы реформирования Евросоюза. Стартовавший в четверг в Таллине цифровой саммит ЕС - первая встреча лидеров сообщества после речи Макрона, на которой они смогут получить разъяснения французского лидера, оценить, насколько его предложения приемлемы для остальных государств и как они могут быть реализованы.

Концепция Макрона сегодня является единственной сколько-нибудь проработанной программой перспективного развития Евросоюза. ЕС остро нуждается в новых подходах, поскольку состояние сообщества остается крайне тяжелым: Евросоюз деморализован выходом Великобритании, его экономические возможности все еще подорваны мировым финансовым кризисом 2008 года и кризисом суверенной задолженности 2010-2014 годов, его способности принимать независимые политические решения практически парализованы с 2004 года после одновременного вступления в ЕС 10 стран Восточной и Центральной Европы, последствия которого ЕС не смог преодолеть и сегодня.

"Мы все уверены, Европа должна двигаться быстрее и активнее к большему суверенитету, единству и демократии", - заявил Макрон по прибытии на саммит в Таллине. Предстоящая дискуссия покажет, насколько остальные лидеры ЕС готовы следовать в этом направлении за президентом Франции.

Тезисы Макрона

Французский президент предложил четыре блока перспективных задач ЕС в сфере экономики, безопасности, образования и инноваций, а также реформирования институтов ЕС.

В области экономики Макрон предложил активизировать франко-германское сотрудничество, вернув этому тандему роль основного экономического и политического центра Евросоюза. Он также выступил за усиление интеграции внутри зоны евро, создание отдельного бюджета валютного союза, который использовался бы для гарантий финансовой стабильности евро, стимулирования развития и инвестиций. Для финансирования этих расходов Макрон предложил ввести новые налоги, в частности, на крупные цифровые корпорации, ряд экологических сборов, а также довести до конца разработку налога на финансовые транзакции, идею о котором высказал еще во время мирового финансового кризиса 2008 года его предшественник Николя Саркози.

В сфере обороны и безопасности Макрон предложил сделать реальные шаги по формированию собственных оборонных возможностей Евросоюза, включая создание Европейской академии разведки, введения системы ротационных стажировок военных из армий различных стран Евросоюза во французской армии, а в перспективе и в вооруженных силах других государств ЕС.

Сюда же относится набор инициатив по усилению борьбы с терроризмом и контролю миграции, включая создание Европейской прокуратуры, специализирующейся на антитерроре и борьбе с крупной трансграничной преступностью. Кроме того, французский лидер предложил сформировать в перспективе Европейскую полицейскую пограничную службу, чтобы "обеспечить лучшую защиту границ". По его мнению, "европейским странам необходима более тесная координация при решении вопросов, связанных с предоставлением убежища".

В области образования и науки Макрон выступил за создание новой концепции европейского образования, основанной на трансграничном обучении. Он предложил максимально расширить программу студенческих обменов ЕС "Эразмус" и создать условия как минимум для половины всех европейских студентов учиться минимум шесть месяцев в год в других странах ЕС. Эта концепция, по замыслу французского лидера, должна способствовать формированию европейского мировоззрения нового поколения как средства противодействия распространению узконациональных идеологий.

Наконец, в сфере управления Евросоюзом Макрон выступает за поэтапный отказ от национальных квот на места в Европарламенте и должности в Еврокомиссии. В качестве первого шага он предлагает отдать после Brexit 73 места евродепутатов от Великобритании кандидатам со всей Европы. Он также предложил более конкурентную систему назначения членов Еврокомиссии, путем отказа от принципа "один еврокомиссар от каждой стран ЕС" и сокращения их числа с 28 сегодня до 15 в следующем составе Еврокомиссии.

Разделение Европы

Хотя концепция Макрона направлена на ускорение интеграции стран ЕС, она содержит серьезную проблему - начало ее реализации возможно только в условиях Европы "двух скоростей", то есть когда часть государств ЕС связаны в более тесные интеграционные структуры, чем другие. Это проявится, в частности, в значительном усилении экономического сотрудничества 19 стран еврозоны, тогда как остальные девять государств ЕС останутся за пределами этого процесса.

У этого проекта есть и другие подводные камни. Например, многие малые страны сообщества традиционно с большой подозрительностью относятся к любым идеям, которые могут усилить влияние в ЕС крупных стран. Так, идея урезать число еврокомиссаров, что будет означать отказ от гарантированного места в Еврокомиссии для любой, даже самой малозначительной страны Евросоюза, однажды уже была провалена странами Восточной Европы при подготовке в 2007-2009 годах текста последнего базового соглашения ЕС - Лиссабонского договора.

Макрон не случайно произнес свою программную речь перед студентами - французский президент подчеркнул таким образом, что его идеи направлены в будущее и предназначены для нового поколения. Таким образом Макрон сумел не только переключить на себя внимание участников саммита в Таллине по сути предстоящей дискуссии, но и по форме, ведь эстонское председательство Совета ЕС предполагало сделать свое главное мероприятие - цифровой саммит ЕС - главной площадкой для дискуссии о будущем сообщества.

Денис Дубровин